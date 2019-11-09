البحرين تعلن القبض على عناصر مرتبطين بـ"إرهابيين في الخارج"

أعلنت السلطات البحرينية اليوم السبت، عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على أشخاص تبين أنهم "على صلة بعناصر إرهابية متواجدين في الخارج".

وصرح المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن هذه الاعتقالات جاءت ضمن عملية أمنية استباقية نفذت بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وذكر المسؤول أن هؤلاء العناصر المعتقلين كانوا يعتزمون "تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة باشرت باستكمال الإجراءات القانونية المقررة بحق هؤلاء.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية