المخابرات اللبنانية تحيل مواطنا إلى القضاء المختص لتواصله مع شركة أمنية إسرائيلية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات أحالت إلى القضاء المختص الموقوف تابت جورج تابت، لتواصله مع إحدى الشركات الأمنية الإسرائيلية.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها اليوم، إن "المدعو تابت جورج الذي أوقف في مطار بيروت الدولي في الـ 28 من الشهر الماضي، أقدم على نشر عدة فيديوهات تسيء إلى شخصيات سياسية وعسكرية وتحرض المواطنين على سحب أموالهم من المصارف لغايات تخريبية، وتواصل مع إحدى الشركات الأمنية التابعة للعدو الإسرائيلي طالبا العمل لصالحها".

المصدر: RT