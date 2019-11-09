السعودية.. توقيف 3 شبّان رشوا فتيات بمادة بيضاء في الشارع (فيديو)

أكدت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على ثلاثة شبّان رشوا مادة بيضاء على مجموعة من الفتيات أثناء عبورهن الشارع في منطقة تبوك.

وجاء ذلك بعد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، وهي تظهر رش مادة مجهولة صوب الفتيات من سيارة أثناء عبورهن الشارع.

سيارة متهورة بداخلها مجموعة من الشباب يقومون برش مادة بيضاء ( احتمال تكون سائلة وإحتمال تكون بودرة ) على مجموعة من الفتيات أثناء عبورهم الطريق بمدينة #تبوك نتمنى من المسؤولين #محاسبتهمpic.twitter.com/6tpXkVJ1jS — حاتم الميهوبيِ 🇸🇦 MBS (@Hatem_Albalawi) November 7, 2019

وعلى الرغم من أن السيارة غادرت فورا موقع الحادث، أكد الأمن العام السعودي على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة أن الشرطة المحلية اتخذت إجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث، وهم "ثلاثة أحداث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على ثلاثة أحداث نتيجة قيامهم برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات. pic.twitter.com/1Yj8bHa4mx — الأمن العام (@security_gov) November 8, 2019

المصدر: وكالات