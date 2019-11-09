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السعودية.. توقيف 3 شبّان رشوا فتيات بمادة بيضاء في الشارع (فيديو)

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السعودية.. توقيف 3 شبّان رشوا فتيات بمادة بيضاء في الشارع (فيديو)
Reuters Fahad Shadeed REUTERS
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أكدت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على ثلاثة شبّان رشوا مادة بيضاء على مجموعة من الفتيات أثناء عبورهن الشارع في منطقة تبوك.

وجاء ذلك بعد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، وهي تظهر رش مادة مجهولة صوب الفتيات من سيارة أثناء عبورهن الشارع.

وعلى الرغم من أن السيارة غادرت فورا موقع الحادث، أكد الأمن العام السعودي على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة أن الشرطة المحلية اتخذت إجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث، وهم "ثلاثة أحداث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

المصدر: وكالات

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