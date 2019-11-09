مقتل عدد من الجنود وإصابة ضابطين نتيجة قصف تركي لمناطق شمال شرقي سوريا

أفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة ضابطين برتب رفيعة في قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقي البلاد.

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ونقلت وكالة "هاوار" الكردية، عن مصادرها، أنه "ونتيجة للقصف التركي على قرية أم شعيفة التابعة لناحية زركان- أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد في الجيش السوري، فيما قتل جندي وأصيب آخر في العملية".

وأشارت الوكالة، إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى ليكرين القريب، وأنه "لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين".

وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة، أن القصف التركي طال أيضا قرية قبور الفراجنة الواقعة على الطريق الواصل بين تل تمر وناحية زركان - أبو راسين، مشيرة إلى أنه استهدف نقطة لتمركز قوات الجيش السوري في المنطقة.

وأفادت، بأن 3 جنود تابعين للجيش قتلوا، وأصيب 4 آخرون بجروح بالقصف.

وقصفت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها أيضا، قريتي دلداره وأم الكيف، وأصيب 8 من أفراد الجيش السوري.

وذكرت الوكالة، أن مراسل قناة "الإخبارية" السورية، أصيب في القصف التركي.

RT

وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية الأحد الماضي، إلى الأراضي السورية من محور ريف رأس العين، حيث أقامت تحصينات لها في بعض المناطق، في وقت تستكمل فيه وحدات الجيش السوري انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية - رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

المصدر: هاوار