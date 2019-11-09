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البرهان يرعى احتفال صلح بين قبيلتين سودانيتين

أخبار العالم العربي

البرهان يرعى احتفال صلح بين قبيلتين سودانيتين
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رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان يصل مقر الاحتفال بالصلح بين قبيلتين
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وصل رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل اليوم السبت، للمشاركة في احتفال الصلح المقام بين قبيلتي "العوضية الجعليين" و"العبابدة".

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وكان في استقباله حاكم الولاية المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين وأعضاء المجلس المحلي للمدينة، وعدد من أعيان القبيلتين ورجال دين.

ووصل البرهان إلى مقر الاحتفال يرافقه وزير الدفاع الفريق جمال عمر وأعضاء من مجلس السيادة.

وبدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 3 سنوات بعد الإطاحة بسلطة الرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل، لكنه يواجه العديد من التحديات، من بينها انعدام الأمن في عدد من المناطق ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

المصدر: سونا

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