البرهان يرعى احتفال صلح بين قبيلتين سودانيتين

وصل رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل اليوم السبت، للمشاركة في احتفال الصلح المقام بين قبيلتي "العوضية الجعليين" و"العبابدة".

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وكان في استقباله حاكم الولاية المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين وأعضاء المجلس المحلي للمدينة، وعدد من أعيان القبيلتين ورجال دين.

رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يشرف احتفال الصلح المقام بين قبيلتي "العوضية الجعليين وقبيلة العبابدة" بمحلية شندي ولاية نهر النيل#السودان#سوناpic.twitter.com/WPjMIF4rot — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 9, 2019

ووصل البرهان إلى مقر الاحتفال يرافقه وزير الدفاع الفريق جمال عمر وأعضاء من مجلس السيادة.

وبدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 3 سنوات بعد الإطاحة بسلطة الرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل، لكنه يواجه العديد من التحديات، من بينها انعدام الأمن في عدد من المناطق ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

المصدر: سونا