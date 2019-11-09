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القوى العاملة المصرية تدعو العمالة المخالفة بالأردن لتصويب أوضاعها

أخبار العالم العربي

القوى العاملة المصرية تدعو العمالة المخالفة بالأردن لتصويب أوضاعها
AFP AHMED FUAD / EGYPTIAN PRESIDENCY
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني
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دعا وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان عمالة بلاده في الأردن، إلى الاستفادة من التخفيض الذي قررته عمّان في رسوم تصاريح العمل خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

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وقال سعفان إن السلطات الأردنية أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وتنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن في 21 نوفمبر الجاري، في الوقت الذي أقرت فيه السلطات الأردنية تخفيضا على رسم تصاريح العمال المؤقتين ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة. 

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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