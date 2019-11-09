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المتحدث باسم عبد المهدي لـRT: التقينا المتظاهرين ونعمل على تلبية مطالبهم

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المتحدث باسم عبد المهدي لـRT: التقينا المتظاهرين ونعمل على تلبية مطالبهم
https://baghdadtoday.
سعد الحديثي المتحدث بإسم رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي
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أكد سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم السبت، لقاء الأخير بزمر من المتظاهرين، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تلبية مطالبهم.

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وقال: "الحكومة تعمل وبشكل جاد على تلبية مطالب المتظاهرين من خلال المطالب التي قدمت لها، وهي على استمرار بالاجتماع مع المتظاهرين... عبد المهدي التقى في أوقات سابقة المهندسين وأصحاب الشهادات العليا المعتصمين".

وأضاف: "اللجان التي شكلتها الحكومة في المحافظات تعمل بشكل مستمر، وكل لجنة يرأسها وزير وفيها مكاتب وفرق متابعة، والحكومة مستعدة للقاء أي مجموعة تقول إنها تمثل المتظاهرين".

المصدر: RT

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