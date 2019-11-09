شبان فلسطينيون يحطمون بوابة السناطي جنوب قطاع غزة ويستولون على معدات عسكرية إسرائيلية

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن شبانا فلسطينيين حطموا بوابة السناطي الحدودية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، واستولوا على بعض المعدات العسكرية الإسرائيلية منها.

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه الشبان لكن لم تصب أيا منهم.

من جانبه أكد المركز الفلسطيني للإعلام أن الشبان استغلوا الضباب الكثيف الذي كان يلف المنطقة للتسلل وتحطيم البوابة العسكرية واغتنام معدات للجيش الإسرائيلي.

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في المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الحادثة قال فيه: "تسلل شابان فلسطينيان إلى الشريط الحدودي لقطاع غزة، واستوليا على أوتاد تستخدم في الشريط الحدودي، ولاذا بالفرار"، مشيرا إلى أن الشابين لم يدخلا مناطق ما بعد الجدار".

وأعلنت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استهدف صباح اليوم السبت بنيران أسلحته مركبة صرف صحي، شرق مدينة خانيونس، جنوبي غزة.

المصدر: RT + سما نيوز