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مسؤول عراقي يعلن إعادة فتح ميناء أم قصر

أخبار العالم العربي

مسؤول عراقي يعلن إعادة فتح ميناء أم قصر
Reuters ESSAM AL-SUDANI
ميناء أم قصر
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أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة جنوبي العراق اليوم السبت، استئناف الميناء نشاطه بعد فتح بواباته وإزالة الحواجز التي نصبها المتظاهرون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن جميع أرصفة الميناء تعمل يوم السبت، وأن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.

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ويستقبل ميناء أم قصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.

وكانت السلطات قد أعلنت الخميس عن استئناف العمل في الميناء، إلا أن المتظاهرين أعادوا إغلاقه بعد ساعات من ذلك.

وأعلن الجيش العراقي في وقت سابق أن إغلاق المحتجين ميناء أم قصر كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.

المصدر: "رويترز"

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