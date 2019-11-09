بالفيديو.. الأمن السعودي يصنف النسوية والمثلية في خانة التطرف

أثارت رئاسة أمن الدولة السعودية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد يتطرق إلى تصنيف التطرف.

وينص الفيديو المنشور على حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة الأمن السعودي في "تويتر" أمس الجمعة، على أن التطرف هو "مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه"، ويساوي بين التطرف والانحلال.

ويصنف الفيديو النسوية والإلحاد و"الشذوذ الجنسي" و"الإباحية" ضمن أنواع "التطرف المرفوض"، مع مقارنتها بالتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق.

يعد #التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. كل هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل لمكافحته.#السعودية#نتكامل_للوطنpic.twitter.com/mPIiYm224Q — الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) November 8, 2019

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا في "تويتر"، وخاصة في ظل محاكمة السلطات السعودية عددا من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة باتهامات تتعلق بأمن الدولة.

وأبدى بعض المعلقين دعمهم لموقف أمن الدولة الصارم إزاء النسوية، فيما أعرب آخرون عن معارضتهم الشديدة لهذه المقارنة مع توجيه انتقادات صارمة للحكومة.

شكراً لجهاز امن الدولة الذي اخيراً صنف الحركة النسوية كحركة متطرفة .. وهذا يعني انه سيتم البدء بتطبيق الاجراءات النظامية بحق كل من ينتمي لهذا التيار المتطرف .. قواكم الله "وترى فيه متدثرات بعد" https://t.co/9c5c25UmdRpic.twitter.com/yj4V9alFyF — عزّام | 3Z 🎬 (@3ZI842) November 8, 2019

اقولها بالفم المليان، انا نسوية ولا اهتم لتصنيفاتكم للحركة النسوية، ان كان التشدد والمغالاة تطرفا فمن باب أولى القبض على من يمجد من لايستحق ويغالي في ولائة ومن يتشدد في معاملته للمعتقلين وتعذيبهم دون محاكمة، اين تصنيفاتكم عن التحرش والبيدوفيليا وقضايا العنف وحبيسات دار الرعاية https://t.co/T1wTcqmDFw — شعاع الزهراني ♊🇨🇦 (@shoaa_ahm) November 8, 2019

المصدر: RT