بوغدانوف يبحث مع عراقجي مبادرتين للأمن في الخليج

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبادرتين الروسية والإيرانية للأمن بمنطقة الخليج.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نشر على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن الجانبين "تطرقا إلى الوضع في منطقة الخليج في سياق المبادرة الروسية للأمن الجماعي التي تم طرحها في وقت سابق والمبادرة الإيرانية للسلام في مضيق هرمز".

وركز تبادل الآراء بين بوغدانوف وعراقجي على التطورات في العراق واليمن ولبنان والوضع على الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام المباحثات جرى التأكيد على "أهمية الحفاظ على تنسيق السياسات الخارجية بين موسكو وطهران في ما يخص القضايا الملحة في المنطقة.

المصدر: RT