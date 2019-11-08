دانت الخارجية الأمريكية، ما قالت إنها ضربات جوية نفذتها القوات الحكومية السورية ضد مستشفيات ومنشآت مدنية في محافظة إدلب.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تندد بقوة "بالضربات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية على مستشفيات وبنية تحتية مدنية في شمال غرب سوريا".

وأضافت المتحدثة أن "الهجمات التي وقعت خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية أصابت مدرسة ومستشفى للولادة ومنازل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة زهاء 40".

وشددت على أن الحوادث التي "جرى الإبلاغ عنها مؤخرا تعكس نهج هجمات موثقة ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات السورية".

المصدر: رويترز