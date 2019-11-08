وزير الإعلام اليمني: لا منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه "لا يوجد منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض، والوطن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من انتصر".

ودعا الإرياني، في لقاء نظمته وزارته مع الصحفيين، لتحويل مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية، إلى "خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي".

وأضاف الوزير: "نحن بحاجة إلى خطاب وطني وأخلاقي، يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذجا للسلام والوئام". وأشار إلى "أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط والابتعاد عن المناكفات السياسية، وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

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وأكد أن الاتفاق، "يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة وتواجدها في مختلف المحافظات المحررة".

وثمن الإرياني "الدور الأخوي الكبير الذي لعبه الأشقاء في السعودية، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق".

المصدر: sabanew.net