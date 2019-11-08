أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن بلاده مهتمة بنزاع الصحراء دون انحياز لأي طرف، وأنها دعت دائما لحل عادل تقبله أطراف هذا النزاع، الذي جمد اتحاد المغرب العربي.

ورد ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي، ضمنيا، على الانتقادات التي توجه لبلاده بسبب موقفها الحيادي من النزاع، قائلا: "بدلا من الحياد الذي يشير إلى موقف سلبي، نحن لسنا متفرجين، ونريد أن نرى هذا الصراع يحل في أسرع وقت ممكن".

وتأتي تصريحات ولد الشيخ أحمد لتؤكد استمرار رغبة نواكشوط في التعاون والمشاركة في الموائد المستديرة المرتقبة بعد تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء خلفا لهورست كولر في الأسابيع المقبلة.

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ويرى مراقبون أن وصول محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئاسة موريتانيا، يمكن أن يساهم في تبديد الغيوم بين الرباط ونواكشوط، خصوصا في ظل استمرار ولد الشيخ أحمد على رأس وزارة الخارجية، وهو الرجل الذي ساعد في تجاوز المرحلة الباردة بين البلدين خلال فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكانت زيارة ولد الشيخ الأولى من نوعها إلى المغرب العام الماضي قد أعطت زخما جديدا في العلاقات بين الدولتين الجارتين. كما عبرت موريتانيا بعد هذه الزيارة عن رغبتها في تطوير العلاقات مع المغرب.

المصدر: هسبريس