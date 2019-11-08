الأردن.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عبر حدودها مع سوريا

أكد الأمن الأردني القبض على مواطن من جنسية عربية على معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، حاول تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مركبة للشحن كان يقودها.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: "وردت معلومات للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن بعد إخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار".

وأضاف، أنه "جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تلك المعلومات حيث ضبطت مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وألقي القبض على سائقها وهو من جنسية عربية".

وتابع: "بتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمئة ألف حبة مخدرة، أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة".

وشدد المصدر الأمني، على أن التحقيق ما زال جاريا مع الموقوف لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني