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إخبار ضد باسيل بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال

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إخبار ضد باسيل بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال
Reuters
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
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تقدم المحامي مروان سلام، بإخبار ضد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، يتهمه باختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

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من جهته، شكر باسيل من تقدم بالإخبار، معتبرا أنه فرصة جديدة لإظهار الحقيقة وإسقاط الشائعات.

وكان المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم قد استمع أمس لإفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بتهم فساد، بعدما كان الأخير قد رفض الاستجابة لطلب المثول أمام القضاء.

وعلمت RT بأن استجواب السنيورة المتهم بالتعدي على المال العام وارتكاب مخالفات وعمليات فساد أشدها "صرف 11 مليار دولار من دون مستند قانوني"، دام 3 ساعات متواصلة، قررت بعدها النيابة أن تتابع التحقيق معه لاحقا.

كما تحرّك الادعاء ضد رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه، وبنك عودة بتهمة "الإثراء غير المشروع".

وبينما نفى كل من ميقاتي وبنك عودة هذه الاتهامات، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون "ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم".

ويأتي كل ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات اللبنانيين منذ 17 أكتوبر الماضي، تنديدا بالفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية+ RT

 

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