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السيستاني يحذر من استغلال احتجاجات العراق من جهات داخلية وخارجية

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السيستاني يحذر من استغلال احتجاجات العراق من جهات داخلية وخارجية
Reuters
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حذرت المرجعية الدينية في العراق، من أن استغلال الاحتجاجات الشعبية من جهات داخلية وخارجية، سيلحق الضرر بالعراق.

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وقال متحدث باسم آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، إن الأمر متروك لقوات الأمن للتأكد من أن الاحتجاجات لا تنحدر إلى مزيد من العنف، وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق قوات الأمن.

كما حذر السيستاني من استغلال الاضطرابات في العراق من قبل جهات "داخلية وخارجية" تسعى إلى زعزعة الاستقرار.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات ضد السياسات الحكومية، تخللتها أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا، وسقوط آلاف الجرحى.

المصدر: "رويترز"

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