انطلاق دورية روسية تركية ثالثة شمال شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق دورية مشتركة ثالثة للشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التركي على بضع عشرات الكيلومترات عن مدينة القامشلي السورية.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة، بأن الدورية الثالثة التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، اتخذت لأول مرة مسارا جديدا، حيث انطلقت من معبر ديرنا آغا الجمركي، الذي نسق فيه ممثلو الجانبين مسار التنقل، لتتحرك من هناك شرقا على طول الحدود السورية التركية.

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وتشارك في الدورية عربات مدرعة من أنواع "تايفون" و"تيغر" و"بي تي إر-80" تابعة للشرطة العسكرية الروسية، ومدرعات "كيربي" تابعة لحرس الحدود التركي، فيما قوام الدورية 4 مركبات، و24 عسكريا من كل طرف.

ومسار الدورية يتجاوز طوله الإجمالي 100 كيلومتر ويمر عبر عدد من قرى وبلدات المنطقة، فيما تقوم طائرة مسيرة من نوع "أورلان-10" تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمراقبة سير الرتل.

وفي وقت سابق باشرت روسيا أيضا تسيير دوريات جوية بالمروحيات في شمال شرق سوريا.

ويجري تسيير دوريات مشتركة بناء على المذكرة الموقعة بين روسيا وتركيا في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي، بهدف تأمين المناطق الحدودية ومراقبة انسحاب الوحدات الكردية بأسلحتها بعمق 30 كيلومترا عن الحدود.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية