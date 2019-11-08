أمن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا التسلل إلى مصر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها أحبطت محاولة تسلل مسلحين إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية للقطاع، فجر اليوم الجمعة.

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وذكرت داخلية غزة أن عناصرها تبادلوا إطلاق النار مع ثلاثة مسلحين، قبل اعتقالهم وضبط الأسلحة التي بحوزتهم.

وأضافت: "قد تمت إحالة المعتقلين الثلاثة إلى التحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي، ولا زالت قوات الأمن الوطني تجري عملية تمشيط على طول الحدود الجنوبية مع مصر".

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وتتولى تسيير جميع أجهزة السلطة في القطاع بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

المصدر: "معا"