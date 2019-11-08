موسكو تجدد الدعوة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط
Sputnik Maxim Blinov
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أكدت الخارجية الروسية اليوم الجمعة موقف موسكو الداعي للعمل على إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر حول عدم الانتشار النووي في موسكو: "نعتبر أنه من الأهمية بمكان إحراز تقدم حقيقي في إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
ودعا ريبكوف ممثلي جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مؤتمر حول هذا الموضوع ينعقد في نيويورك في الفترة بين 18 و22 نوفمبر الحالي.
المصدر: وكالات
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