وزير المالية السوداني: حان الوقت لرفع العقوبات ونعمل على التخلص من إرث نظام البشير 

أكد وزير مالية السودان، إبراهيم البدوي، سعي الحكومة الانتقالية لحل مشاكل اقتصادية ورثتها عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، بدءا من حذف اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.

وقال البدوي لدى مخاطبته منتدى شركاء السودان الدوليين، الخميس، إنه حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحا أن هذه العقوبات أثرت على الشباب وتعرضوا للصعاب، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأعلن البدوي أن الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام البشير، ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار.

وأشار وزير المالية السوداني، إلى أن "الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات".

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ولفت البدوي إلى أنه بالرغم من أن "الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهران، لكنها مدركة لحساسية الأزمة وخطورتها"، مؤكدا تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات، منبها إلى أن معالجة كل آثار النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت.

وذكر أن موازنة 2020 ستركز على الخدمات من مياه وصحة وتعليم وزيادة المخصص لهذه الخدمات التى لم تجد الاهتمام في السابق، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية في القطاع الزراعى، وزيادة الأجور وترشيد الصرف، ومعالجة أزمة المواصلات والخبز والانتقال من الدعم السلعي إلى دعم كل السودانيين.

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا)