واشنطن تلمح لارتكاب جرائم حرب فردية ضد الأكراد أثناء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا

قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تفتح تركيا ملف تحقيقات يتعلق بجرائم حرب ارتكبها عناصر من الجيش التركي في شمال شرق سوريا.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن على علم بما يجري هناك. وقال للصحفيين: "نحن على دراية بافتراضات تفيد بأنه تم ارتكاب جرائم حرب فردية في سوريا. ونحن على اتصال مع تركيا، وسنقدم ما في حوزتنا من معلومات، بشأن ما حدث هناك​​​. نتوقع أنهم (الأتراك) سيفتحون تحقيقا في هذا الشأن، كما نتوقع منهم أيضا محاسبة هؤلاء الأفراد. ونحن بدورنا سنواصل دفع السلطات التركية للقيام بذلك".

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في يوم 9 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني"، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من جانب الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتهدف العملية التركية كذلك، لتوطين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، في الأراضي السورية المحاذية للشريط الحدودي بشمال شرق البلاد.

المصدر: وكالات