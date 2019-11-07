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مراسلنا: مصرع شخص بانفجار ضخم في مصفاة بانياس السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مصرع شخص بانفجار ضخم في مصفاة بانياس السورية
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في سوريا بوقوع انفجار ضخم في مصفاة بانياس غربي البلاد، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عاملا لقي مصرعه وأصيب آخرون بالانفجار الذي وقع بسبب القيام بعملية لحام في مصفاة بانياس.

المصدر: RT + وكالات

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