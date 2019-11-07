مراسلنا: مصرع شخص بانفجار ضخم في مصفاة بانياس السورية

أفاد مراسلنا في سوريا بوقوع انفجار ضخم في مصفاة بانياس غربي البلاد، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عاملا لقي مصرعه وأصيب آخرون بالانفجار الذي وقع بسبب القيام بعملية لحام في مصفاة بانياس.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا في طرطوس: أنباء عن استشهاد عامل واصابة اخرين جراء انفجار احد الخزانات اثناء القيام بعملية لحام في مصفاة بانياس. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 7, 2019

المصدر: RT + وكالات