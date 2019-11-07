الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف شخص عرضة للخطر في منطقة أبيي السودانية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر 202 ألف شخص عرضة للخطر في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وأشار المكتب في تقرير، نشره اليوم الخميس على موقعه الرسمي، إلى أن هذا العدد يشمل 107 آلاف شخص من قبائل دينكا نقوك، و9 آلاف نازح من ولايات جنوب السودان، و37 ألف شخص من قبائل المسيرية وغيرهم من السكان الذي يقدم المكتب مساعدات إنسانية لهم.

ولفت التقرير إلى أن المنطقة شهدت زيادة في الحوادث الأمنية منذ أكتوبر الماضي، والتي تحدث عادة بالتزامن مع الهجرة الموسمية للبدو.

ويتوقع المكتب مزيدا من الحوادث خلال الأشهر القادمة.

بالإضافة إلى ذلك تسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو 40 ألف شخص بين يونيو وسبتمبر هذا العام من الجزء الجنوبي من أبيي، وألحقت أضرارا جسيمة بالطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى والمزارع. وتم تقديم المساعدات العاجلة لنحو 15 ألف شخص.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في مايو الماضي قرارا حول تمديد تفويض البعثة الأممية في منطقة أبيي، حتى 15 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين.

المصدر: RT