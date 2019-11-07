قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إن"مهمة الأمم المتحدة، تكمن في حماية السكان المحليين، وليس المشاركة في مشاريع التطهير العرقي".

وأضاف قائد "قسد": "تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حول إمكان إنشاء لجنة لدارسة اقتراح تركيا تشييد تجمعات سكانية في مناطق الاحتلال التركي، تعتبر بمثابة تواطؤ خطير من الأمم المتحدة مع سياسة الإبادة الجماعية".

في سابقة خطيرة جدا،تحاول تركيا تنفيذ سياسات الإبادة والتطهير العرقي في شمال سوريا تحت غطاء القانون الدولي.

تصريح السيد غوتيريش حول إمكان إنشاء لجنة لدارسة المقترح التركي حول بناء تجمعات سكانية في مناطق الاحتلال التركي يعتبر تواطىء خطير من الأمم المتحدة مع سياسات الإبادة الجماعية. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 7 ноября 2019 г.

وتابع عبدي القول: "في سابقة خطيرة جدا، تحاول تركيا تنفيذ سياسات الإبادة والتطهير العرقي في شمال سوريا تحت غطاء القانون الدولي".

مهمة الأمم المتحدة حماية السكان المحليين وليس المشاركة في مشروعات التطهير العرقي. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 7 ноября 2019 г.

في 1 نوفمبر الجاري، التقى غوتيرش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أردوغان قدم لضيفه خطة تركية للمناطق الجديدة، التي ستخصص لعودة اللاجئين السوريين.

وشدد الأمين العام على المبادئ الأساسية المتعلقة بعودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة وكريمة. وأبلغ غوتيريش الرئيس أردوغان بأن مفوضية شؤون اللاجئين، ستشكل على الفور فريقا لدراسة الاقتراح والمشاركة في مناقشات مع السلطات التركية، بما يتماشى مع ولايتها.

المصدر: RT