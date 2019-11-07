واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن قياديين في تنظيم "القاعدة"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تسهم في إلقاء القبض على قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الذي يتخذ من اليمن مقرا له.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرنامج المكافآت من أجل العدالة الذي تنفذه الوزارة، إنها تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي. واتهمت واشنطن هذين الشخصين بالتحريض على شن هجمات على الولايات المتحدة.

ويعد العولقي "أميرا" لـ"القاعدة في جزيرة العرب" بولاية شبوة اليمنية.

والقوصي هو عضو في مجموعة مساعدي قيادة التنظيم الإرهابي، حسب الخارجية الأمريكية. وكان يقبع في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، بعد إدانته في 2010 بتهم التآمر ودعم الإرهاب في الولايات المتحدة. وفي 2012 تم نقل القوصي إلى السودان مسقط رأسه قبل أن يفر إلى اليمن.

يذكر أن "القاعدة في جزيرة العرب" قد ظهر عندما توحد فرعا التنظيم في كل من السعودية واليمن عام 2009.

المصدر: وكالات



