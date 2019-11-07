صرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأنه يصر على تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال بري في تصريح لقناة NBN اللبنانية، اليوم الخميس، إنه "مصر كل الإصرار على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وإصراري على تسميته لأنه لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان".

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يذكر أن سعد الحريري قدم استقالته من رئاسة الحكومة يوم 29 أكتوبر على خلفية استمرار الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية. وتبذل الجهات السياسية اللبنانية جهودا لتشكيل حكومة تكنوقراط من المقرر أن تتولى معالجة الأزمة الحالية.

وفي إطار هذه الجهود التقى سعد الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد الحريري عقب اللقاء: "سنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

المصدر: NBN