مبعوثة الأمم المتحدة تعلق على "تغريدة" لها أثارت غضب العراقيين

علقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، جينين هينيس بلاسخارت، على تغريدة نشرتها الأربعاء على "تويتر"، وأثارت غضب العراقيين، واتهموها بمهادنة الحكومة على حساب المتظاهرين.

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وقالت هينيس بلاسخارت في تغريدة نشرتها الخميس، إنه "ردا على اتهامات الانحياز نقول.. إن الأمم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير.. بوحدتهم، يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إلى أفضل مكان ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم".

ردا على اتهامات الانحياز نقول: الأمم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير. بوحدتهم، يستطيع العراقيون ان يحولوا بلدهم إلى مكان أفضل ونحن موجودون هنا لتوفبز الدعم اللازم. — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) 7 ноября 2019 г.

وكتبت في تغريدة الأربعاء، أن "تعطل البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ أيضا.. وإن حماية المرافق العامة مسؤولية الجميع.. إن التهديدات أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات"، معتبرة أن ذلك "يضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".

وجوبهت تغريدة بلاسخارت، بآلاف الردود الغاضبة والمنددة بما قالته، ووصل الأمر ببعض المغردين إلى حد المطالبة بإقالتها.

وسقط أكثر من 280 شخصا قتلى وأصيب الآلاف منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر الماضي، بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.

المصدر: RT