أكد اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لـ RT، أنه لا يجب السماح للمتظاهرين باقتحام البنك المركزي في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وقال خلف، في حديث لبرنامج "قصارى القول"، إنه "لا علاقة بين مهاجمة البنك المركزي من بعض الجهات وبين مطالب المتظاهرين في البلاد"، مؤكدا أن "هذه الأفعال مرفوضة في كل العالم".

ووفقا له، فإن "مقتل بعض المتظاهرين خلال أيام الاحتجاجات في البلاد، كان على يد جنود"، مؤكدا أن "البعض الآخر قتلوا بيد مجهولين، وأن هذا الملف أمام القضاء".

ورجح أن سبب نزول قوات تحمل السلاح إلى الشوارع يعود لعدم استعداد قوى الأمن للتظاهرات الكبيرة، مؤكدا أن قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمت ضد المتظاهرين "مسموحة وتستخدم في كثير من الدول".

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المصدر: RT