البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق في مواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، إن العسكريين الأمريكيين مخولون بمواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا.

وأضاف هوفمان أن "عائدات النفط ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس للولايات المتحدة"، لافتا في نفس الوقت إلى أن "الولايات المتحدة لا زالت تعمل مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وهي مستمرة في تزويدهم بالقوة والدعم لمحاربة تنظيم داعش".

وأشار هوفمان إلى أنه يتوقع من الأتراك أن يُخضعوا كل من يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب للمساءلة أمام العادلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار الشهر الماضي إلى أن شركات الطاقة الأمريكية قد تشغل حقول النفط في شمال شرق سوريا، ما أثار انتقادات حادة من محامين وخبراء، قالوا إن تلك الخطوة مشكوك في شرعيتها القانونية على الأرجح.

وتعليقا على خطط واشنطن توسيع وجودها العسكري لحماية حقول النفط في سوريا، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: وكالات