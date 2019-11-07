بالصور.. إيفانكا ترامب تلتقي مزارعات مغربيات

وقعت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس اتفاقين في المغرب لتقديم تدريب إضافي للمؤسسات الزراعية والإدارة المالية والتخلص من الأمية في البلاد.

جاء ذلك في إطار زيارة ابنة الرئيس دونالد ترامب إلى المغرب بهدف الترويج لبرنامج الخارجية الأمريكية الخاص بتمكين المرأة اقتصاديا في الدول النامية.

AP

AP

AP

والتقت إيفانكا اليوم في منطقة سيدي قاسم مجموعة من المزارعات اللواتي يستفدن من الإصلاحات في بلادهن التي أتاحت لهن امتلاك أرض.

Today I am traveling to the rural Gharb region of Morocco to meet with women beneficiaries that will be impacted by implementation of recent land titling reforms.



Women’s ability to own + manage property is critical to gender equality and economic empowerment. #WGDP — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 7, 2019

وزارت ابنة ترامب إحدى مزارع الزيتون في المنطقة واطلعت على سير عملية "تمليك الأراضي الجماعية" للنساء، التي تشرف عليها مؤسسة "تحدي الألفية" (وهي وكالة مساعدات أجنبية أمريكية مستقلة) بالتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية.

وأكدت مديرة الإعلام في البيت الأبيض، كارولينا هيرلي، على حسابها في "تويتر" أن إيفانكا ألقت كلمة أثناء مراسم رسمية أبرم فيها اتفاقان جديدان مع المؤسسات الشريكة بقيمة إجمالية تتجاوز ستة ملايين دولار لدعم المستفيدين في المغرب مع تدريب إضافي على الممارسات الزراعية والإدارة المالية والتخلص من الأمية.

New: @IvankaTrump tours local olive grove and speaks at signing ceremony where 2 new agreements were made with partner orgs - totaling over $6 million to support beneficiaries in Morocco w/ additional training on farming practices, financial management, and literacy. pic.twitter.com/v7e6b6zax4 — Carolina Hurley (@CLH45) November 7, 2019

المصدر: وكالات