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بالصور.. إيفانكا ترامب تلتقي مزارعات مغربيات

أخبار العالم العربي

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وقعت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس اتفاقين في المغرب لتقديم تدريب إضافي للمؤسسات الزراعية والإدارة المالية والتخلص من الأمية في البلاد.

جاء ذلك في إطار زيارة ابنة الرئيس دونالد ترامب إلى المغرب بهدف الترويج لبرنامج الخارجية الأمريكية الخاص بتمكين المرأة اقتصاديا في الدول النامية.

بالصور.. إيفانكا ترامب تلتقي مزارعات مغربيات
AP

بالصور.. إيفانكا ترامب تلتقي مزارعات مغربيات
AP

بالصور.. إيفانكا ترامب تلتقي مزارعات مغربيات
AP

والتقت إيفانكا اليوم في منطقة سيدي قاسم مجموعة من المزارعات اللواتي يستفدن من الإصلاحات في بلادهن التي أتاحت لهن امتلاك أرض.

وزارت ابنة ترامب إحدى مزارع الزيتون في المنطقة واطلعت على سير عملية "تمليك الأراضي الجماعية" للنساء، التي تشرف عليها مؤسسة "تحدي الألفية" (وهي وكالة مساعدات أجنبية أمريكية مستقلة) بالتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية.

وأكدت مديرة الإعلام في البيت الأبيض، كارولينا هيرلي، على حسابها في "تويتر" أن إيفانكا ألقت كلمة أثناء مراسم رسمية أبرم فيها اتفاقان جديدان مع المؤسسات الشريكة بقيمة إجمالية تتجاوز ستة ملايين دولار لدعم المستفيدين في المغرب مع تدريب إضافي على الممارسات الزراعية والإدارة المالية والتخلص من الأمية.

المصدر: وكالات

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