لبنان.. فرنجية يدعو أنصاره للتأهب من أجل حماية أرضهم وصون كرامتهم في الساعات والأيام المقبلة

دعا رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، أنصاره ليكونوا "جاهزين ومستعدين في الساعات والأيام المقبلة لحماية صحتكم وأرضكم وبيئتكم وصون كرامتكم".

وأشار فرنجية إلى، تجمع كميات هائلة من النفايات والقمامة في منطقتي زغرتا ومجدليا وجوارهما، على خلفية قطع الطرقات نتيجة الاحتجاجات في لبنان.

وأكد أن الروائح الكريهة تنبعث منها، وتسبب تلوثا للبيئة بين البيوت، مما يشكل خطرا على حياة السكان.

كونوا جاهزين ومستعدين في الساعات والأيام المقبلة لحماية صحتكم وأرضكم وبيئتكم وصون كرامتكم. — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) 7 ноября 2019 г.

وكتب فرنجية على حسابه عبر "تويتر" عدة تغريدات حول موضوع إغلاق طرق السيارات العامة في المنطقة، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، وقال في إحداها: "مع إدراكنا أن ما يمرّ به وطننا أكثر من صعب، ولكن الوضع في قضاء زغرتا لم يعد يحتمل وصحتنا كما بيئتنا بخطر، لذا ندعو اهلنا وناسنا الى الوقوف معنا لأننا اتخذنا القرار بحل الموضوع سريعا. وعلى الدولة ان تقف على الحياد كما هو الحال مع مطالب الناس وحراك الشارع ولن نتهاون".

مع إدراكنا أن ما يمرّ به وطننا أكثر من صعب ولكن الوضع في قضاء زغرتا لم يعد يحتمل وصحتنا كما بيئتنا بخطر لذا ندعو اهلنا وناسنا للوقوف معنا لاننا اتخذنا القرار بحل الموضوع سريعا. وعلى الدولة ان تقف على الحياد كما هو الحال مع مطالب الناس وحراك الشارع ولن نتهاون — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) 7 ноября 2019 г.

وفي تغريدة أخرى قال: "التظاهر السلمي حق كما حرية التعبير، لكننا لسنا مع إقفال الطرقات وعرقلة أشغال الناس، ونؤكد على الالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني وتحديد نقاط التظاهر".

التظاهر السلمي حق كما حرية التعبير لكننا لسنا مع إقفال الطرقات وعرقلة أشغال الناس ونؤكد على الالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني وتحديد نقاط التظاهر #لبنان — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) 23 октября 2019 г.

وقبل عدة أيام، تطرق فرنجية في تغريدة دورية، إلى كلمة زعيم "حزب الله" حسن نصر وقال: "كلمة السيد حسن نصرالله البوصلة بالاتجاه الوطني الصحيح، ومن الضروري قراءتها بمسؤولية".

كلمة السيد حسن نصرالله البوصلة بالاتجاه الوطني الصحيح ،ومن الضروري قراءتها بمسؤولية. #لبنان — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) 25 октября 2019 г.

المصدر: RT