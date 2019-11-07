شن رئيس وفد حركة جيش تحرير السودان جناح "مناوي"، الدكتور جمعة الوكيل، هجوما حادا على قوى الحرية والتغيير، متهما إياها بـ"خيانة العهد" وسرقة وظلم الآخرين والاستفراد بالسلطة.

وقال الوكيل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن قوى التغيير جسم "هلامي" القوام، وبه الكثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف: أن "القوى غير المسلحة تلاعبت بنا واستغلوا وجودنا خارج السودان وشكلوا الحكومة دون الرجوع إلينا، رغم مطالبتنا لهم بالمهلة حتى توقيع الاتفاق".

وأكد الوكيل، أن الجبهة الثورية جزء من "قوى التغيير"، وستدخل في كافة اللجان الموجودة في إعلان الحرية والتغيير، وقريبا جدا ستلتقي بهم في اجتماعات.

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وطالبت حركة جيش تحرير السودان جناح "مناوي"، بمشاركة الحركة في كل المؤسسات الموجودة، وتوعدت في حال عدم تحقق ذلك، بأن "المليونيات موجودة وسنخرج ملايين المليونيات".

المصدر: الراكوبة نيوز