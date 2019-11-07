تعزيزات جديدة للجيش السوري بريف الحسكة الشمالي الشرقي
وكالة سانا السورية
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أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، بأن الجيش السوري أرسل تعزيزات جديدة إلى شمال شرق البلاد.
وقالت الوكالة، إن وحدات من الجيش السوري، وصلت إلى قرية باب الخير في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، في إطار استكمال انتشار الجيش على الحدود السورية التركية.
ويوم أمس، نشرت "سانا"، صورا لانتشار وحدات الجيش ورفعها للعلم الوطني على الحدود السورية التركية، على طول الشريط الحدودي بين القامشلي والمالكية شرقا.
المصدر: وكالة سانا
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