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النيابة اللبنانية تقبل شكوى فساد ضد وزراء البلاد منذ 1990

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النيابة اللبنانية تقبل شكوى فساد ضد وزراء البلاد منذ 1990
النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات
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قبل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات شكوى عدد من المحامين ضد كل وزراء الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه، بشبهة الفساد والتعدي على المال العام ونهبه.

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وأحال النائب العام التمييزي الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في الجرائم الجنائية الشكوى إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.

يشار إلى أن المحامين إلياس خليل، وسعيد علامة، وندى دبور وخليل حاطوم، كانوا تقدموا الأسبوع الماضي بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية "في حق وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني".

ويشهد لبنان مظاهرات واعتصامات واسعة النطاق تعم كافة مناطق البلاد، احتجاجا على الفساد ونهب المال العام وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية

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