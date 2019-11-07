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لقطات تظهر لحظة تصدي الدفاع الجوي المصري والروسي للطائرات في سماء القاهرة (فيديو)

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أظهرت لقطات نشرتها قناة "زفيزدا" الروسية، لحظة قيام قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية، باصطياد الطائرات دون طيار في سماء القاهرة.

وقامت قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية برمايات مشتركة من منظومات الصواريخ المضادة خلال التدريبات العسكرية "سهم الصداقة-2019" في ضواحي القاهرة.

كما قامت كتائب مشتركة لمنظومات دفاع جوي من طراز بوك إم 2 إيه، وتور إم 2 إيه بإسقاط طائرات مسيرة للعدو.

وتجري المناورات المشتركة للدفاع الجوي الروسي المصري "سهم الصداقة-2019" في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، في المركز التكتيكي للتدريب التابع لقوات الدفاع الجوي بجمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: وكالات

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