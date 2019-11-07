مصر.. لقاء نادر يكشف ما قاله الفنان أحمد زكي عن نجله قبل وفاته (فيديو)

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقاء تلفزيونيا نادرا، ظهر فيه النجم الراحل أحمد زكي وهو يتحدث عن نجله هيثم.

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وقام الفنان أحمد زكي بتقبيل صورة نجله خلال اللقاء مع المذيع مفيد فوزي، حيث كان مريضا وتعرض لارتفاع في درجة الحرارة ثم قام بتقبيل صورة نجله.

وقال أحمد زكي "إيه يا هيثم سخنت أنت النهاردة يا حبيبى.. كان المفروض تبقى معايا النهادرة .. معلش يا حبيبى".

وتابع: "حاسس إن هو أنا.. واخد مني سماري وشعري الأكرت".

وتم الإعلان عن وفاة هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ويشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

المصدر: RT