وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، اليوم الخميس.

وأجرى الرزاز تعديلا على حكومته شمل 11 حقيبة وزارية على النحو التالي:

1. محي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

3. صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة.

4. إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة.

5. محمد محمود العسعس وزيرا للمالية.

6. أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

7. محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

8. باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة.

9. فارس عبد الحافظ البريزات وزيرا للشباب.

10. وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

11. خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية.

المصدر: "بترا"