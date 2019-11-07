 
مباشر

بغداد تقطع الإنترنت بعد إعادته لساعات

أخبار العالم العربي

بغداد تقطع الإنترنت بعد إعادته لساعات
Reuters Thaier Al-Sudani
الاحتجاجات في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/moeb

أفاد مراسلنا في بغداد اليوم الخميس، بأن الحكومة العراقية أعادت خدمة الإنترنت بشكل كامل بعد يومين على قطعها مساء الاثنين، لكن الخدمة انقطعت مجددا بعد 3 ساعات.

إقرأ المزيد
العراق.. المتظاهرون يعيدون إغلاق ميناء أم قصر
العراق.. المتظاهرون يعيدون إغلاق ميناء أم قصر

وقالت وزارة الاتصالات إن قرار إيقاف الخدمة غير صادر عنها وإنما جاء بتوجيه من جهات عليا لم تسمها، حيث هذه المرة الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت بالعراق مع بدء الاحتجاجات منذ مطلع الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم المتظاهرين إلى الحفاظ على حياتهم والابتعاد عن أي مواجهات مع القوات الأمنية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنها تتابع الأحداث الأخيرة في محافظة بغداد وعدد من المحافظات، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف أصبح الأردن الأول عربيا بمعدلات الطلاق؟