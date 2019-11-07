بغداد تقطع الإنترنت بعد إعادته لساعات

أفاد مراسلنا في بغداد اليوم الخميس، بأن الحكومة العراقية أعادت خدمة الإنترنت بشكل كامل بعد يومين على قطعها مساء الاثنين، لكن الخدمة انقطعت مجددا بعد 3 ساعات.

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وقالت وزارة الاتصالات إن قرار إيقاف الخدمة غير صادر عنها وإنما جاء بتوجيه من جهات عليا لم تسمها، حيث هذه المرة الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت بالعراق مع بدء الاحتجاجات منذ مطلع الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم المتظاهرين إلى الحفاظ على حياتهم والابتعاد عن أي مواجهات مع القوات الأمنية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنها تتابع الأحداث الأخيرة في محافظة بغداد وعدد من المحافظات، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

المصدر: RT