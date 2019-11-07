 
مباشر

غوتيريش يبدي قلقه لارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق

أخبار العالم العربي

غوتيريش يبدي قلقه لارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق
Reuters Thaier al-Sudani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/moco

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى خلال المظاهرات المتواصلة في العراق.

وحث غوتيريش في بيان صدر أمس الأربعاء عن المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف، في ظل ورود تقارير مثيرة للقلق عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وجدد نداءه المطالب بإطلاق "حوار مفيد وهادف" بين الحكومة والمتظاهرين في العراق.

واجتاحت موجة الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات الجنوبية، حيث يبدي المتظاهرون غضبهم إزاء الفساد الحكومي مطالبين بضمان "حقوق المواطنين المشروعة".

إقرأ المزيد
عبد المهدي: مطالب المتظاهرين مشروعة لكن البعض يستخدمهم كدرع بشري
عبد المهدي: مطالب المتظاهرين مشروعة لكن البعض يستخدمهم كدرع بشري

وحتى الآن، لقي أكثر من 260 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 ألفا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وبرصاص قناصة مجهولين على خلفية ما يعد أكبر حملة احتجاجات في البلاد منذ انهيار نظام صدام حسين عام 2003، فيما تنفي الحكومة والجيش استخدامهم الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف أصبح الأردن الأول عربيا بمعدلات الطلاق؟