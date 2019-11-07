غوتيريش يبدي قلقه لارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى خلال المظاهرات المتواصلة في العراق.

وحث غوتيريش في بيان صدر أمس الأربعاء عن المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف، في ظل ورود تقارير مثيرة للقلق عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وجدد نداءه المطالب بإطلاق "حوار مفيد وهادف" بين الحكومة والمتظاهرين في العراق.

واجتاحت موجة الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات الجنوبية، حيث يبدي المتظاهرون غضبهم إزاء الفساد الحكومي مطالبين بضمان "حقوق المواطنين المشروعة".

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وحتى الآن، لقي أكثر من 260 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 ألفا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وبرصاص قناصة مجهولين على خلفية ما يعد أكبر حملة احتجاجات في البلاد منذ انهيار نظام صدام حسين عام 2003، فيما تنفي الحكومة والجيش استخدامهم الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

المصدر: RT