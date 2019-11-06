قوات حفتر: طيراننا يسيطر على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى حدود تونس

أعلن "الجيش الوطني الليبي"، التابع للمشير خليفة حفتر، أن طيرانه تمكن من بسط السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من مدينة سرت حتى الحدود التونسية.

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وأوضح الناطق باسم القيادة العامة لـ "الجيش الوطني"، اللواء أحمد المسماري، أن هناك انسحابا لكثير من عناصر "المليشيات الإرهابية" من عدة مناطق في محيط العاصمة الليبية طرابلس تحت وقع ضربات قوات حفتر.

وتابع المسماري: "أي هدف وأي قوة وأي تهديد أمني بهذه المنطقة سيواجَه بنيران القوات المسلحة بشكل مباشر".

وبحسب المسماري، فإن "المليشيات" الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بالعاصمة باستخدام المال، لكنها لم تنجح في ذلك. كما ذكر الناطق باسم "الجيش الوطني" أن هذه القوات تلجأ إلى مساعدة مسلحي تنظيم "داعش".

ومطلع أبريل، أمر المشير خليفة حفتر (المدعوم سياسيا من الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله عبد الرحمن الثني في شرق ليبيا) قواته ببدء الهجوم على طرابلس بهدف تطهير العاصمة من "الجماعات والمليشيات الإرهابية".

من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، عن بدء عملية "بركان الغضب" لصد هجوم قوات حفتر.

المصدر: RT + تاس