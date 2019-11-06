سلوتسكي لـ RT: نرحب باتفاق الرياض ومستعدون لاقتراح موسكو كمنصة لمواصلة الحوار اليمني

رحب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بتوقيع "اتفاق الرياض" بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي، معلنا استعداد موسكو للعب دور لمواصلة الحوار اليمني.

وقال سلوتسكي، في تصريح خاص لـ RT، اليوم الأربعاء: "أرحب بالاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين السلطات اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. كما أود بشكل خاص الإشادة بالمساهمة الشخصية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأضاف سلوتسكي: "كان سموه قد اقترح منذ فترة طويلة صيغة التسوية التي شكلت أساس هذا الاتفاق، الذي يمثل خطوة هامة في الطريق نحو التسوية الشاملة للأزمة في اليمن".

وأكد البرلماني الروسي الرفيع أنه "لا يزال في الوقت نفسه أمام اليمنيين طريق طويل، إذ يجب عليهم تجاوز الانقسام المجتمعي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد جميع القوى على أساس مكافحة الإرهاب".

وشدد على أن "روسيا ستواصل في هذا الصدد المساهمة في تسوية الأزمة في الجمهورية اليمنية عبر اتصالها مع جميع الأطراف المتنازعة، ودول المنطقة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وذلك بهدف إنهاء الأعمال القتالية واستعادة السلام وتسوية الوضع الإنساني في اليمن".

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما قائلا: "نحن على استعداد لاقتراح موسكو كمنصة لمواصلة الحوار اليمني اليمني".

وجرى في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وينص الاتفاق، ضمن أبرز بنوده، على عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

المصدر: RT