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قتلى وجرحى جراء استهداف مخزن للتموين العسكري جنوب غرب اليمن (فيديو)

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى جراء استهداف مخزن للتموين العسكري جنوب غرب اليمن (فيديو)
Reuters KA/AS/kts
موالون للحوثيين
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أفاد مراسل RT بوقوع 6 قتلى وعدد من الجرحى جراء استهداف مخزن للتموين العسكري بمدينة المخا الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لليمن.

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وقال الناطق باسم القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية بالساحل الغربي، وضاح الدبيش، إن الهجوم الذي نفذ ضد القوات الحكومية اسُتخدم فيه صاروخان باليستيان وثلاث طائرات مسيرة، موجها أصابع الاتهام إلى "مليشيات الحوثي".

وأضاف الدبيش: "ما زالت النيران مشتعلة حتى اللحظة بعد سقوط صاروخ على أحد مخازن الإمداد"، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مستشفى تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" لقربه من مخزن التموين المستهدف.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، داخل اليمن وعلى أراضي السعودية التي تقود منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المصدر: RT

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