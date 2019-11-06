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مراسلنا: متظاهرون يطوقون ميناء أم قصر والطرق المؤدية إليه في البصرة

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مراسلنا: متظاهرون يطوقون ميناء أم قصر والطرق المؤدية إليه في البصرة
Reuters AJ/ata
متظاهرون عراقيون في البصرة
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أفاد مراسل RT في بغداد بأن متظاهرين عراقيين طوقوا، اليوم الأربعاء، ميناء أم قصر في مدينة البصرة والطرق المؤدية إليه.

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الجيش العراقي: إغلاق ميناء أم قصر كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار
الجيش العراقي: إغلاق ميناء أم قصر كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار

وجاء تحرك المتظاهرين ساعات بعد تأكيد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن إغلاق المحتجين للميناء كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع أكتوبر المنصرم، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة" للمواطنين. وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألفا آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

المصدر: RT

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