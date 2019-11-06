وصلت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المغرب، اليوم الأربعاء، بغية الترويج لبرنامج الخارجية الأمريكية الخاص بتمكين المرأة اقتصاديا في الدول النامية.

وحظيت إيفانكا باستقبال ملكي في مطار الرباط، من قبل الأميرة، للا مريم،‎ بمشاركة وزير خارجية المملكة، ناصر بوريطة، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة ابنة الرئيس الأمريكي شهدت أجواء ملكية بطراز فريد، وتم تقديم التمر واللبن لها كطعام تقليدي لدى حضور أي ضيف إلى المغرب.

وأجرت إيفانكا ترامب محادثات استمرت عدة دقائق مع الأمير للا، جلستا خلالها على أريكة تقليدية تبرز الطابع المغربي.

AP JACQUELYN MARTIN

AP JACQUELYN MARTIN

وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، ستروج إيفانكا لـ"مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار" التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في فبراير، بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة.

ووصلت إيفانكا المغرب رفقة شون كيرنكروس، المدير التنفيذي لمؤسسة "تحدي الألفية"، وهي وكالة مساعدات أجنبية أميركية مستقلة تتعاون مع حكومة المغرب بغية تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز المؤسسات.

المصدر: أسوشيتد برس