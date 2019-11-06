أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن "اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في السعودية.

ورحبت حكومة السودان بما تم الاتفاق عليه في الرياض يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية من السعودية والإمارات.

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وأكدت الخرطوم على ثقتها في قدرة كافة الأطراف المعنية على إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

كما أكدت حكومة السودان دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن لأمنه وإستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيهم وإعادة بناء دولته.

وشهدت السعودية، الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته المملكة لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

المصدر: وكالات