محامي صحفي بريطاني قتل زوجته يطالب القضاء الإماراتي بتخفيف عقوبته حتى عامين

طلب محامي الصحفي البريطاني، فرنسيس ماثيو، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما في الإمارات بتهمة قتل زوجته، تخفيف العقوبة الصادرة بحق موكله حتى عامين فقط وراء القضبان.

وأشار المحامي علي الشامسي لمحكمة الاستئناف في دبي، اليوم الأربعاء، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن الحقائق تؤشر على أن موكله، مسؤول التحرير السابق في صحيفة Gulf News، قتل زوجته، جين ماثيو، بمطرقة في منزلهما بدبي عام 2017 إثر مشادة كلامية دون سبق إصرار وترصد، مشددا على أن إدانة شخص بالقتل عمدا تتطلب اعترافه بذلك أو أدلة دامغة.

من جانبهم، يصر المدعون على أن ماثيو كان لديه الوقت الكافي لمراجعة تصرفاته قبل أن قتل زوجته.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في طلب ماثيو، في 27 نوفمبر الجاري، وإذا وافق القضاء عليه فإن الصحفي سيخرج من السجن حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: أسوشيتد برس