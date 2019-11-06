جونسون يطلق الحملة الانتخابية لحزب المحافظين

أطلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان.

وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسميا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

وقال: "انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو، وهذا هو البديل للعام القادم، اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير... لأن حزب العمال سيقوم على طول هذه السنة بإجراء استفتاءين، واحد في اسكتلندا وآخر حول بريكست".

يذكر أن وسائل إعلام قالت في وقت سابق إن رئيس الوزراء البريطاني قدم استقالته في خطوة شكلية لخوض الانتخابات القادمة، فيما نفت مصادر خبر الاستقالة.

المصدر: وكالات