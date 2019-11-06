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الجيش السوري ينتشر في منطقة حدودية مع تركيا (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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انتشرت وحدات الجيش السوري رافعة العلم الوطني على الحدود السورية التركية على طول الشريط الحدودي بين القامشلي والمالكية شرقا.

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سانا: الجيش السوري ينتشر في الريف الشرقي لمدينة القامشلي لمواجهة العدوان التركي
سانا: الجيش السوري ينتشر في الريف الشرقي لمدينة القامشلي لمواجهة العدوان التركي

ونشرت وكالة الأنباء السورية"سانا" صورا للجيش في المناطق الحدودية استكمالا لعملية الانتشار التي بدأها في محافظة الحسكة، وذلك في إطار مهامه الوطنية بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الحماية للأهالي.

الجيش السوري ينتشر في منطقة حدودية مع تركيا (صور + فيديو)
الجيش السوري ينتشر في منطقة حدودية مع تركيا (صور + فيديو)
الجيش السوري ينتشر في منطقة حدودية مع تركيا (صور + فيديو)

المصدر: سانا

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