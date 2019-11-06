الجيش السوري ينتشر في منطقة حدودية مع تركيا (صور + فيديو)
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انتشرت وحدات الجيش السوري رافعة العلم الوطني على الحدود السورية التركية على طول الشريط الحدودي بين القامشلي والمالكية شرقا.
ونشرت وكالة الأنباء السورية"سانا" صورا للجيش في المناطق الحدودية استكمالا لعملية الانتشار التي بدأها في محافظة الحسكة، وذلك في إطار مهامه الوطنية بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الحماية للأهالي.
المصدر: سانا
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