جمهورية القرم الروسية تعلن استقبالها 50 سوريا من ضحايا الحرب لإعادة تأهيلهم

أعلن المتحدث باسم رئاسة جمهورية القرم الروسية، غيورغي مورادوف، أنه سيجري استقبال نحو 50 عسكريا سوريا في الشتاء المقبل أصيبوا في الحرب هناك لقضاء فترة نقاهة وإعادة تأهيل.

وقال مورادوف في حوار مع وكالة "نوفوستي": "نعتزم استقبال أطفال وعسكريين (سوريين) لقضاء فترة نقاهة"، مشيرا إلى أنه في القرم يوجد نظام جيد لإعادة التأهيل، خاصة للذين يشكون من أمراض أو إصابات في الجهاز العضلي أو الذين تعرضوا لإصابات استوجبت بتر أطرافهم".

وأوضح أن جمهورية القرم قررت استقبال ما بين 30 و50 مواطنا سوريا والتكفل بمصاريف إقامتهم وإعادة تأهيلهم.

وأشار إلى أنه سبق أن استقبلت القرم أطفالا سوريين تضرروا من النزاع المسلح الذي تشهده بلادهم منذ سنوات لقضاء فترة نقاهة.

المصدر: نوفوستي